Tuyp (33) naar Tweede Divisie: "Lekker voetballen"

13:32 – FC Volendam-icoon Jack Tuyp zette onlangs een punt achter zijn profloopbaan, maar dat betekent niet dat de spits niet meer gaat voetballen. De 33-jarige aanvaller gaat namelijk zo goed als zeker aan de slag bij ASV De Dijk, dat actief is in de Tweede Divisie.



Bij De Dijk wordt hij de opvolger van Dennis Kaars, die naar FC Den Bosch vertrekt. "Ik heb nog niks getekend, maar ik ben mondeling akkoord", geeft hij aan bij RTV Noord-Holland. "Toen ik besloot om weg te gaan bij Volendam had ik nog wel zin om lekker te voetballen. De Dijk is dichtbij en op een behoorlijke niveau."



Het opvolgen van Kaars is een zware erfenis voor de routinier. "Wat hij gedaan heeft is geen kattenpis, ook al was het Derde Divisie, maar dan nog. Voor komend seizoen heb ik nog geen doelstelling gehoord. Volgens mij hebben we wel een goeie ploeg, maar gaandeweg zullen we wel bekijken hoe het gaat."