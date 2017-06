Advocaat eindigt met Fenerbahçe als derde na zege

17:59 – Dick Advocaat heeft het seizoen met Fenerbahçe afgesloten als derde. Door een 1-3 zege op Adanaspor wist de ploeg Galatasaray voor te blijven. De club van Wesley Sneijder eindigt daardoor als nummer vier. Door de bekerwinst van Konyaspor ging de strijd tussen de ploegen nog slechts om het vermijden van een extra voorronde in de Europa League.



Adanaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe kreeg al na zes minuten een tegenslag toen Adanaspor een strafschop kreeg toegewezen. Vladimir Koman schoot vanaf elf meter raak. Nog voor rust stelde de ploeg van Advocaat met dank aan doelpunten van Souza en Aatif Chahechouhe weer orde op zaken. In de slotfase maakte Emmanuel Emenike er zelfs nog 1-3 van. Jeremain Lens had een basisplaats bij Fenerbahçe en speelde 64 minuten mee.



Galatasaray-Konyaspor

Voor Galatasaray was de opdracht duidelijk: zelf winnen en hopen op puntenverlies van Fenerbahçe. De derde plek werd niet bereikt, maar gewonnen werd er wel. Met Sneijder in de basis werd er een 2-1 zege geboekt op Konyaspor. Sinan Gumus zette Galatasaray op voorsprong, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers door een doelpunt van Selim Ay langszij. Een kwartier voor tijd maakte Gumus zijn tweede van de middag en bezorgde zo zijn ploeg alsnog de winst. Sneijder was toen overigens al naar de kant. Hij bleef tijdens de rust in de kleedkamer achter. Doordat Galatasaray als vierde eindigt, stroomt de ploeg al in de tweede voorronde van de Europa League in.



Besiktas-Osmanlispor FK

Ook Ryan Babel deed met zijn club goede zaken. Besiktas is al kampioen van Turkije, maar sloot het seizoen goed af door Osmanlispor met 4-0 te verslaan. Tweemaal Cenk Tosun, Dusko Tosic en Vincent Aboubakar zorgden voor de doelpunten. Babel speelde negentig minuten.