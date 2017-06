Fenerbahçe wil Lens definitief: "Denk dat we eruit komen"

22:21 – Jeremain Lens speelde dit seizoen op huurbasis voor Fenerbahçe. De van Sunderland gehuurde aanvaller heeft de directie van de club overtuigd, want voorzitter Aziz Yildirim laat weten de onderhandelingen met Engelse club te zijn gestart over een definitieve overname van de Nederlander.



Toch zijn er ook berichten dat Fenerbahçe met Besiktas moet concurreren om de handtekening van Lens. "Zeggen ze dat het al rond is? Van mij mag hij daarheen. Dan houden we ons er verder niet meer mee bezig. Ik ga niet mijn best doen om spelers van Besiktas over te kopen", reageerde Yildirim desgevraagd tegenover het Turkse Sporx.



Yildirim is echter nog volop in onderhandeling met Sunderland. "We hebben inmiddels een aanbod ontvangen. Maandag gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en dan gaan we bespreken wat wij maximaal willen betalen. Ik denk wel dat we eruit gaan komen", aldus de voorzitter van Fenerbahçe.