Real Madrid gaat de boeken in met historische CL-zege

22:44 – Mede dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo heeft Real Madrid als eerste club twee keer achter elkaar de Champions League gewonnen: 1-4. Juventus deed in de eerste helft nog aardig mee en zag Mario Mandzukic nog prachtig scoren, maar moest het in de tweede helft afleggen tegen een veel sterker Real. Ook Ronaldo zelf schreef nog historie, hij werd voor het vijfde jaar op rij topscorer van de Champions League en is de eerste speler die in drie verschillende CL-finales heeft gescoord



In het 25-jarige bestaan van de Champions League was er nog nooit een club in geslaagd om twee keer achter elkaar de finale te winnen, het was een vloek die leek te rusten op het toernooi. Real Madrid won in 2014 en 2016 de finale van Atlético, maar tussendoor had Barcelona Juventus verslagen. Nu was dan eindelijk die kans daar, hetgeen zou betekenen dat Juventus voor de zevende keer een CL-finale zou verliezen.





Dat wilde de landskampioen van Italië natuurlijk niet en het kwam dan ook het felst uit de startblokken kwam, Binnen tien minuten kregen de Italianen drie aardige kansen om de score te openen. Een kopbal van Gonzalo Higuain was makkelijk voor Keylor Navas, maar de doelman had daarna meer moeite met een afstandsknal van de Argentijn. Ook Miralem Pjanic nam het doel van Navas onder vuur, maar de keeper van Real wist ook dat schot te keren.



Real liet zich zo wat afbluffen, maar was bij de eerste de beste aanval wel meteen doeltreffend. En wie anders dan Cristiano Ronaldo opende de score. Hij passte opzij naar Carvajal, kreeg vervolgens een uitgemeten lage voorzet terug en pegelde de bal in de lange hoek. Hij zette zijn totaal aantal treffers daarmee op elf in de Champions League dit seizoen, evenveel als Lionel Messi. Ronaldo werd met zijn goal echter wel de eerste speler die in drie CL-finales heeft gescoord.



Het was niet zo dat Ronaldo met zijn goal de wedstrijd had opengebroken, beide teams speelden fanatiek en scheidsrechter Felix Brych had moeite om iedereen in het gareel te houden. Juventus zat er kort op, dat tot irritatie leidde bij Real. Maar veel erger voor de ploeg van Zinedine Zidane was dat Juventus zich naar de 1-1 vocht. Alex Sandro gaf voor, Higuain bezorgde de bal bij Mario Mandzukic en die schoot prachtig raak. Hij controleerde bal op de borst en met een omhaal trof hij doel in de verre hoek. Navas dook nog wel, maar de bal had zoveel precisie dat de keeper er niet meer bij kon.





De eerste helft bood veel spektakel en was spannend, in de tweede helft kwam daar echter verandering in. Real was veel sterker dan Juventus en drukte de ploeg van Massimliano Allegri alsmaar naar achteren. Luka Modric was de eerste die Buffon testte, maar de routinier stond paraat op de knal van de Kroaat.



In de daaropvolgende tien minuten ging het echter mis voor de Oude Dame. Nadat het schot van Toni Kroos was geblokt, kon Casemiro uithalen. Zijn pegel van 25 meter ging via Sami Khedira de hoek in, Buffon was kansloos. Drie minuten later vergrootte Real de marge via Ronaldo. Modric deed zijn best om na een dribbel tot de achterlijn nog een voorzet eruit te persen, wat lukte. Ronaldo kwam bij de eerste paal inlopen en tikte de bal voorbij Buffon. Hij maakte de 1-3 en velde zo het vonnis over Juventus. Bovendien was hij nu als enige topscorer van de Champions League dit seizoen.



Het knakte bij Juventus, het was in het vervolg niet bij machte om Real nog pijn te doen en een aansluitingstreffer te maken. Zo ging het goede seizoen van Juventus als een nachtkaars uit, want Real maakte er via invaller Marco Asensio zelfs nog 1-4 van en invaller Cuadrado moest nog vertrekken nadat hij voor een tikje na bij Sergio Ramos zijn tweede gele kaart kreeg.



Het betekende voor Real de twaalfde Champions League-zege, weer een prijs erbij voor grootmacht uit Spanje. Het pakte in eigen land ook al de landstitel, Zinedine Zidane heeft zijn eerste jaar er zo goed afgesloten. Hij heeft nu zowel als speler als coach de Champions League gewonnen met Real, want in 1998 stond hij op het veld toen Real ook Juventus versloeg in de finale.