Meer dan 600 gewonden na incident in Turijn

9:13 – Bij een incident op het Piazza San Carlo in Turijn, waar fans van Juventus bijeen kwamen om de Champions League-finale te kijken, zijn meer dan 600 supporters (licht)gewond geraakt. Daarvan zijn vijf mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Dat meldt Sky Sports Italia.



Ruim 20.000 supporters waren bijeen om de finale te bekijken op grote schermen. Wat er precies gebeurde waardoor er onrust en paniek ontstond is niet duidelijk. Er wordt gesproken van het afgaan van een vuurwerk bom terwijl anderen spreken van een omgevallen hek, waardoor mensen in paniek wegrenden.



"We hoorden geschreeuw en duizenden mensen begonnen direct richting de uitgang te gaan. We werden platgedrukt. Er waren kinderen hun ouders kwijt. Het was geen bom, maar door de totale choas voelde het wel zo", legt een supporter uit aan de tv-zender.