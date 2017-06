Zaakwaarnemer Jørgensen: "Belangstelling is groot"

10:56 – Nicolai Jørgensen eindigde dit seizoen als topscorer van de Eredivisie. De Feyenoord-spits kan volgens zijn zaakwaarnemer dan ook rekenen op de nodige belangstelling van buitenlandse clubs. Hij sluit een zomers vertrek dan ook niet uit.



Volgens Mikkel Nissen is het logisch dat de topscorer van een competitie op veel interesse kan rekenen. "Ik merk dat de belangstelling voor hem groot is. Als je topscorer wordt, sta je altijd op het lijstje van de grote clubs", stelt de zaakwaarnemer in gesprek met Ekstra Bladet. Wel geeft hij aan dat Jørgensen niet voor elke goede aanbieding uit Rotterdam vertrekt.



"Als hij de stap gaat maken dan moet het een zeer aantrekkelijke aanbieding zijn. Daarnaast moet Feyenoord ook instemmen met de transfer. En nu ze komend seizoen Champions League gaan spelen, zullen ze niet graag zien dat hij vertrekt", vervolgt Nissen, die zegt dat de spits het prima naar zijn zin heeft in Rotterdam. "Hij past perfect bij dit team en is zeer tevreden over zijn leven in Nederland omdat de mentaliteit vergelijkbaar is met Denemarken."