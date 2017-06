Giroud wil bij Arsenal blijven: "Gaan voor de landstitel"

16:37 – Olivier Giroud werd in zowel de Engelse als de Franse media al in verband gebracht met een vertrek uit Engeland. De subersub van Arsenal zou ontevreden zijn en willen vertrekken. De aanvaller weerspreekt die geruchten echter en zegt ook komend seizoen in de Premier League te spelen.



Giroud zou in de belangstelling staan van Olympique Marseille. "Ik sta niet negatief tegenover Franse clubs, zeker niet als het om een grote club als Marseille gaat. Maar mijn toekomst ligt in de Premier League, zegt de aanvaller tegen het Franse Telefoot. Bij Arsenal is de Frans international nog in het bezit van een contract tot medio 2019.



Met Arsenal won Giroud dit seizoen de FA Cup en dat moet een voorbode voor meer worden. "We willen nu voortborduren op wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We gaan nu voor Premier League-winst. Dat wordt mijn doel", besloot hij.