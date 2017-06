Juventus financieel gezien de winnaar de Champions League

18:10 – Het is een factor die voor de supporters geen pleister op de wonden zal zijn, maar Juventus is op financieel gebied wel de absolute koning van het Champions League-seizoen. De Italianen zijn zelfs de eerste in de historie van het toernooi die meer dan honderd miljoen euro in de zakken mogen steken.



Juventus kende een omzet van 109 miljoen euro (die was 113 miljoen euro geweest bij een zege), tegenover 80,9 miljoen euro voor Real Madrid. Grote oorzaak hiervoor is het feit dat er dit jaar slechts twee Italiaanse deelnemers waren, waardoor de Turijnse ploeg de Italiaanse tv-gelden enkel moest delen met SSC Napoli, dat slechts acht wedstrijden speelde.



Spanje had daarentegen liefst vier vertegenwoordigers, waaronder Atlético Madrid. De ploeg kwam tot de halve finale, maar verdiende om dezelfde reden toch aanzienlijk minder dan Napoli. 65,7 tegenover 59,9 miljoen euro.



In de cijfers, die in handen zijn van Calcio E Finanza, wordt de omzet die PSV dit seizoen heeft geboekt dankzij Champions League-deelname niet genoemd.