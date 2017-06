Oranje treedt zwaar gewijzigd aan tegen Ivoorkust

18:39 – Het Nederlands elftal treedt tijdens het oefenduel tegen Ivoorkust met een bijna compleet andere basisopstelling aan dan tegen Marokko een paar dagen geleden. Alleen Vincent Janssen, Memphis Depay en Joël Veltman staan weer in het veld, waarvan laatstgenoemde dit keer niet als rechtsback, maar als rechter centrale verdediger zal aantreden.



Arjen Robben is een van de nieuwe namen in de opstelling van Fred Grim, hij treedt aan als aanvoerder. Wel is er wederom geen plek voor Wesley Sneijder. De middenvelder zal nu een invalbeurt nodig hebben om vandaag al Edwin van der Sar als recordinternational (130 wedstrijden) te kunnen evenaren.



Bij Ivoorkust staat Wilfried Kanon in de basis. De speler van ADO Den Haag is door Marc Wilmots opgenomen in zijn eerste opstelling als bondscoach van Ivoorkust. Serge Aurier van Paris Saint-Germain is de aanvoerder bij de Afrikanen.



Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, Veltman, Martins Indi, Blind; Pröpper, Klaassen, Strootman; Robben, Janssen, Depay.



Opstelling Ivoorkust: Sangare; Traoré, Deli, Sio, Kanon; Gbamin, Kessié, Seri, Aurier; Cornet, Pépé.