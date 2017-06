Legia Warschau houdt stand en wint twaalfde landstitel

20:03 – Legia Warschau is voor de vierde keer in vijf jaar en voor de twaalfde keer in de historie landskampioen geworden van Polen. Op de slotdag konden er nog vier ploegen kampioen worden, maar Legia hield stand door met 0-0 gelijk te spelen tegen Lechia Gdansk.



Opponent Gdansk was een van de drie uitdagers op twee punten van Warschau, terwijl de andere concurrenten Jagiellonia Bialystok en Lech Poznán tegen elkaar speelden. Op dat veld gebeurde ook veruit het meeste. Radoslaw Majewski zette Poznán al na elf minuten op voorsprong en nog voor rust kwamen de bezoekers op 0-2 dankzij Lukasz Tralka.



Warschau had het in eigen huis lastig, maar halverwege de tweede helft was er op beide velden goed nieuws. Eerst kreeg bij Gdansk Slawomir Peszko de rode kaart en in Bialystok scoorde de thuisploeg via Jacek Goralski, waardoor de hoofdstedelingen weer iets meer lucht kregen op het gebied van het doelsaldo.



Vijf minuten voor tijd was het helemaal gedaan met de ambities van Poznán. Arvydas Novikovas trok de stand gelijk. Darko Jevtic kreeg vervolgens ook nog eens rood. Zodoende kon het feest in Warschau losbarsten.