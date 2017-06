Ierland klopt Uruguay, Luxemburg klaar voor treffen met Oranje

20:53 – Ierland heeft in eigen huis een goede oefenzege geboekt op Uruguay. De Zuid-Amerikanen misten enkele grote namen en verloren mede daardoor met 3-1. De volgende Oranje-tegenstander Luxemburg won ook in eigen huis. Albanië werd met 2-1 verslagen.



Ierland - Uruguay 3-1

Bij Uruguay ontbraken onder andere Luis Suárez en Diego Gódin, maar toch stond er met onder andere Edinson Cavani nog zat kwaliteit op het veld. Toch werd er achterin na een klein halfuur niet kordaat opgetreden, waarna Jonathan Walters vanaf een meter of twintig fraai binnenknalde.



José María Giménez maakte nog voor rust met een kopbal uit een vrije trap de gelijkmaker, maar na de pauze liepen de Ieren alsnog weg. Eerst viel een voorzet annex schot van Cyrus Christie in de verre hoek en een kwartier voor tijd maakte James McClean na een lange rush zelfs de 3-1 voor Ierland.



Luxemburg - Albanië 2-1

Luxemburg heeft zondag laten zien dat het zich niet makkelijk naar de slachtbank zal laten leiden door Nederland. In eigen huis won het met 2-1 van Albanië, dat afgelopen jaar nog actief was op het EK in Frankrijk. Even na de pauze zette Odise Roshi de bezoekers nog op voorsprong, maar vervolgens rechtte Luxemburg de rug. David Turpel en Kevin Malget bezorgden de thuisploeg de zege.