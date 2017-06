Alonso over karatetrap De Jong: "Alsof het doormidden was"

21:13 – Het is een van de beroemdste momenten uit een WK-finale en dat terwijl het niet eens om een doelpunt gaat: de karatetrap van Nigel de Jong. Het slachtoffer Xabi Alonso is zeven jaar na dato met pensioen gegaan en blikt terug op de clash met de Nederlandse middenvelder.



"Ik lag op de grond en had geen idee wat er was gebeurd", vertelt de Spanjaard in gesprek met FourFourTwo. "Ik had een enorme pijn op mijn borst. Heel mijn lichaam trilde. Het voelde alsof mijn lichaam even doormidden was gescheurd en daarna niet meer goed op zijn plaats was gekomen. Op mijn borst stond een afdruk van een paar noppen. Dat was het."



Ondanks de pijn ging Alonso vrolijk verder. "Ik heb twee keer met m'n hoofd geschud. Ben opgestaan en heb de finale hervat. Want dat is het enige wat ik dacht: dit is een WK-finale. Ik moet verder. Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht te stoppen. Ik wilde die avond zo lang als ik kon spelen."