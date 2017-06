Oranje dankzij vijfklapper ruim langs Ivoorkust

21:28 – Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust met overtuigende cijfers naar zich toegetrokken: 5-0. De gevierde man was opvallend genoeg Joël Veltman, die ondanks zijn rol als centrale verdediger een groot aandeel had in de zege.



Halverwege was al duidelijk dat Oranje de overwinning in Marokko een goed vervolg zou gaan geven. Het ging met een 3-0 voorsprong rusten, maar dat kwam niet doordat het veldspel zo goed was. Ivoorkust begon uitstekend en was vrij snel de baas in de duels. Op het middenveld werden Kevin Strootman en Davy Propper een paar keer eenvoudig afgetroefd. Smaakmakers Jean Seri en Maxwel Cornet zorgden namens Ivoorkust voor dreiging via de zijkanten.



Maar kijkend naar effectiviteit was het Nederlands elftal wél sterk. Al vroeg in de wedstrijd kon Joël Veltman in alle vrijheid toeslaan uit een corner. Na ruim een halfuur deed hij hetzelfde, opnieuw uit een standaardsituatie, terwijl Arjen Robben vanaf elf meter voor de 2-0 tekende. Vincent Janssen, die de penalty met een goeie loopactie veroorzaakte, was minder gelukkig in het afwerken.





Dankzij de comfortabele voorsprong begon het Nederlands elftal wat vrijer en makkelijker te voetballen. De Ivorianen lieten weinig meer zien en gaven opvallend veel ruimte weg. Davy Klaassen profiteerde daarvan door de ruimte in te lopen en een lage voorzet van Vincent Janssen koeltjes af te ronden. De spits van de Spurs tekende zelf voor de 5-0 uit een simpele rebound. Doelman Ibrahim Sangaré verdedigde zijn doel uitstekend, maar werd niet bepaald geholpen door zijn defensie.



In de slotfase kon ook Jasper Cillessen, die tot dusver vooral in de tweede helft weinig te doen had, nog een hoogtepuntje meepikken. Hij redde op katachtige wijze op een inzet van dichtbij en hield daarmee zijn doel schoon tegen Ivoorkust. Het bleef bij 5-0; een prima generale voor het kwalificatieduel met Luxemburg. Dick Advocaat zal zich komende week bij de groep voegen als nieuwe bondscoach van Oranje.