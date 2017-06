Klaassen en Veltman hopen op aanblijven Bosz: "Blij met hem"

22:38 – Terwijl Davy Klaassen zich meldde in de Kuip voor een wedstrijd met Oranje, zou zijn trainer bij Ajax volgens de geruchten dicht bij een overgang zijn naar Borussia Dortmund. Na afloop liet de middenvelder zich in de catacomben uit over het mogelijke vertrek van Peter Bosz.



"We snappen ook dat dit een kans is voor hem", zo vertelt de maker van 4-0 tegen Ivoorkust (uiteindelijk 5-0) na afloop. "Of we naar de directie zijn gestapt om te vragen ervoor te gaan liggen? Ik ben niet naar de directie van Ajax gegaan en nogmaals, ze weten dat we blij met hem zijn."



Ook Joël Veltman - goed voor twee goals - liet zich uit over de situatie bij zijn club. "We hebben geen prijzen gewonnen, maar hebben wel iets neergezet. Iets waar we volgend seizoen op zouden kunnen verder bouwen zodat we wel prijzen kunnen pakken. Het zou zonde zijn, maar er spelen ook andere dingen, denk ik. Het zal binnenkort wel duidelijk worden wat hij gaat doen en wat Ajax wil", aldus de verdediger tegenover FOX Sports.