Cillessen maakt indruk: "Ritme is belangrijk, maar zegt niet alles"

4 juni 2017 – Jasper Cillessen maakte in zijn eerste seizoen bij Barcelona niet heel veel minuten. De doelman liet zondagavond tegen Ivoorkust zien dat hij niet veel speeltijd nodig heeft om goed te zijn. Tegen Ivoorkust (5-0) liet hij een paar prima reddingen zien.



"Natuurlijk is ritme belangrijk, maar het zegt niet alles. Bij Barcelona train ik op een verschrikkelijk hoog niveau, daar moet je ook echt aan de bak", vertelt de keeper van Oranje na afloop tegenover De Telegraaf. "Ik ben mijn stinkende best blijven doen op trainingen, heb er alles aan gedaan om te spelen als die kans zou komen. Dat was nu. Ik heb ervan genoten."



Ook van zijn laatste redding op een inzet van dichtbij genoot Cillessen. "Die laatste, vlak voor tijd, was de mooiste. Ik moest volle bak gaan om hem tegen te houden. Hij schoot de bal precies op mijn neus, gelukkig stond die recht. Ik heb een goed gevoel aan deze wedstrijd overgehouden, ik heb weer laten zien wat ik kan.''