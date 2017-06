Dreun voor Hazard: lang eruit door fractuur in enkel

7:23 – Een prachtig seizoen is in mineur geëindigd voor Eden Hazard. De aanvaller, die deze jaargang een glansrol speelde in het kampioenschap met Chelsea, heeft een enkelbreuk opgelopen op de training met de nationale ploeg van België. De smaakmaker zal zodoende lange tijd uit de roulatie liggen.



De Belgische voetbalbond RBFA heeft bevestigd dat scans een breukje in de enkel van Hazard aan het licht hebben gebracht. De 26-jarige aanvaller van Chelsea klapte tijdens een trainingssessie van de Rode Duivels door het gewricht heen. Hazard heeft zich zodoende moeten afmelden voor de oefeninterland van de Belgen tegen Tsjechië (maandag, vandaag dus) en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (vrijdag). Dit werd zondagavond al duidelijk, maar toen wist men nog niet dat het om een breukje ging.



Het is nog niet duidelijk hoe lang Hazard er precies uit zal liggen. Het lijkt voor hem wel lastig te worden om de start van het nieuwe seizoen te halen. Voor Chelsea een flinke tegenvaller, aangezien de Belg in het afgelopen kampioensjaar goed was voor zestien doelpunten in 36 optredens.



Hazard staat nog drie jaar onder contract op Stamford Bridge, maar wordt regelmatig in verband gebracht met Real Madrid.