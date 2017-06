Feyenoord houdt Berghuis in wachtkamer: "Clubs zijn bezig"

7:44 – Feyenoord en Watford houden Steven Berghuis in de wachtkamer. De Rotterdammers zijn in gesprek om de aanvaller definitief over te nemen. Berghuis heeft geduld, maar hoopt voor de start van de voorbereiding op duidelijkheid. De landskampioen huurde de Oranje-international dit seizoen van de Engelsen.



"Het verhaal is bekend: Feyenoord wil mij graag overnemen", zegt Berghuis tegen RTV Rijnmond. "Volgens mij zijn de clubs bezig. Het is even afwachten. Duidelijkheid is altijd lekker, maar je weet hoe het gaat in het voetbal. Ik had me daar wel een beetje op ingesteld. Het liefst heb ik voor het begin van de voorbereiding duidelijkheid. Dat zou het lekkerste zijn, anders verlies ik alleen maar tijd."



Berghuis speelde zondag een kwartier mee in de gewonnen oefenwedstrijd van Oranje tegen Ivoorkust (5-0). "Ik ben blij dat ik even mocht spelen. Het is me niet gelukt om een goaltje mee te pikken, de bal viel net niet goed. Ik heb er toch weer een interland bij en dat is lekker. Maar uiteindelijk wil je ook meer. Hopelijk komt dat in de toekomst, als ik het goed blijf doen bij mijn club. Als ik de kans krijg bij Oranje, moet ik hem grijpen."



