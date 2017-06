Kanon na vraag over volgend seizoen: "ADO, ADO, ADO"

7:48 – Het elftal van Ivoorkust dat zondagavond tegen het Nederlands elftal aantrad (5-0 verlies) herbergde veel relatief onbekende namen, maar Wilfried Kanon was een bekend gezicht in het elftal van Les Éléphants. De linksachter verdient zijn brood bij ADO Den Haag, waar zijn contract wel afloopt. Blijft de Ivoriaan in de Hofstad spelen?



Dat vroeg Omroep West de linksback na afloop. "ADO, ADO, ADO", reageerde Kanon. Toch is er nog geen duidelijkheid, zo geeft de Ivoriaanse international aan. "Ik heb met de directie gesproken, maar nog geen concrete aanbieding gehad", vertelde de nummer 5 van Ivoorkust aan het regionale medium.



Kanon ging met Ivoorkust met 5-0 ten onder in De Kuip. "Nederland is een sterke ploeg. Wij hebben een nieuwe coach (Marc Wilmots, red.) met een nieuwe filosofie. Het belangrijkste is dat wij vrijdag drie punten pakken", stelt Kanon, die zich nu gaat voorbereiden op de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon. Dan zal hij vermoedelijk minder tegenstand krijgen dan zondag, toen Arjen Robben zijn persoonlijke tegenstander was. "Het is een superspeler met heel veel ervaring. Ik heb defensief alles gegeven, maar helaas was Nederland sterker", berust Kanon.