Padt treft Robben bij Oranje: "Nieuwsgierig naar Groningen"

12:33 – Sergio Padt geniet volop bij het Nederlands elftal, ook als is de kans op speelminuten erg klein. Het zijn voor de FC Groningen-doelman leerzame dagen, waarin hij onder andere een nieuwsgierige Arjen Robben tegenkwam.



De 26-jarige Padt wordt bij Oranje op zijn wenken bediend. "De kleding ligt al klaar op het moment dat je in de hotelkamer komt, vraag mij niet hoe", vertelt Padt aan RTV Noord. "Ik moet straks oppassen dat ik thuis niet mijn kleding naar buiten gooi, want dan wordt het niet opgeraapt. Dan is het gewoon weg."



Bij Oranje is Padt teamgenoten met Robben, wiens roots bij Groningen liggen. "Hij was heel erg nieuwsgierig hoe sommige dingen in Groningen eraan toe gaan. Dat heb ik hem even uitgelegd."



Het Nederlands elftal heeft twee oefenwedstrijden achter de rug. Jeroen Zoet van PSV keepte vorige week tegen Marokko, zondag tegen Ivoorkust kreeg Jasper Cillessen de voorkeur. Bondscoach Dick Advocaat zal dus voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg een knoop door moeten hakken.