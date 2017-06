Dijks bereikt geen akkoord met Norwich en keert terug bij Ajax

18:35 – Mitchell Dijks is in het nieuwe seizoen weer beschikbaar voor Ajax. De linksback werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan Norwich City dat een optie tot koop had bedongen, maar The Canaries melden dat ze daar geen gebruik van zullen maken.



Wel zijn er tussen Dijks en de club nog onderhandeling geweest. "Sinds het einde van het seizoen hebben we gesprekken gevoerd met Mitchell en zijn vertegenwoordigers. Helaas konden we niet tot een overeenkomst komen. We gaan ons nu richten op andere doelwitten", aldus directeur Stuart Webb.



Door de sterke ontwikkeling van Daley Sinkgraven als linksback kwam hij in Amsterdam op een dood spoor te zitten, waarna hij verhuurd werd aan Norwich. Daar speelde hij vijftien duels, waarin hij een treffer maakte. Mogelijk ziet Dijks nieuw perspectief bij Ajax als trainer Peter Bosz daadwerkelijk naar Borussia Dortmund verhuist.