Inzaghi langer bij Lazio: "Alleen de handtekeningen ontbreken"

18:55 – Simone Inzaghi is dicht bij een contractverlenging bij SS Lazio. De trainer maakte een degelijk eerste seizoen door bij de Romeinen, waarin hij Europa League-voetbal wist af te dwingen. Een nieuwe verbintenis is daardoor het logische gevolg.



"Ik ben heel erg blij met het vernieuwde contract", vertelt de manager aan Sky Italia. "Het enige dat nog ontbreekt zijn de handtekeningen, maar ook die zullen snel in orde zijn gemaakt. Ik hoop volgend jaar weer mooie dingen te laten zien en de mensen enthousiast te maken."



Inzaghi werd in het seizoen 2015/16 in april aangesteld als interim, nadat Stefano Pioli ontslagen werd. Voor het afgelopen seizoen werd vervolgens Marcelo Bielsa aangesteld, maar hij vertrok na slechts twee dagen. Inzaghi mocht toen het roer overnemen.