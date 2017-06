'Van Dijk heeft voorkeur voor overstap naar Liverpool'

20:09 – Virgil van Dijk kan ook naar Manchester City en Chelsea, maar volgens Britse media - waaronder de BBC en The Guardian - heeft de centrale verdediger een voorkeur voor Liverpool. The Reds zouden in onderhandeling zijn met Southampton voor een transfer van minimaal 57,5 miljoen euro.



De voorkeur voor Liverpool lijkt gebasseerd op speelmogelijkheden of de clubvoorkeur van Van Dijk. De club is in tegenstelling tot Chelsea en Manchester City nog niet zeker van deelname aan de Champions League. Daarvoor zal het eerst de play-offs moeten overleven.



Door blessureleed kwam Van Dijk - die eerder voor FC Groningen en Celtic speelde - dit seizoen niet verder dan dertig officiële optredens. Hierin liet hij vier keer zien dat hij als verdediger ook weet wat het is om een doelpunt te maken.