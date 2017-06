Van Halst: "Tioté was stil en introvert, maar een echte prof"

23:03 – De voetbalwereld werd maandag opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Cheick Tioté. De middenvelder kwam tijdens zijn carrière tot ontbolstering bij FC Twente. Iets dat de huidige commercieel manager van de Tukkers - destijds algemeen directeur - zich nog goed voor de geest kan halen.



"Ik heb Tioté en zijn gezin geholpen om zijn weg te vinden in Enschede", vertelt hij op de clubwebsite. "Ik reed hem naar zijn huis, liet hem zien waar de dokter was, dat soort dingen. En een beetje vertalen in mijn allerbeste Frans. In het begin was hij een stille, introverte jongen. Maar ook een echte professional, die altijd wilde spelen."



Dat merkte Van Halst vooral tijdens het kampioensjaar van de Tukkers 2009/10. "In dat seizoen speelde Twente vooral met Wout Brama, Theo Janssen en Kenneth Perez op het middenveld. Tioté moest het regelmatig doen met invalbeurten. En woest dat hij daarover was. Als hij weer eens een wedstrijd op de bank had gezeten, dan kon je er zeker van zijn dat Cheick even later briesend voor de deur stond om verhaal te halen."



"Direct na het eindsignaal riep hij naar boven: gooi die bestuurskamer maar op slot, ik praat maandag wel met hem. En jawel, na een kwartiertje voor de dichte deur droop Tioté meestal af. Dan was hij weer tot bedaren gekomen en kon McClaren de week erop weer op hem rekenen", aldus Van Halst.