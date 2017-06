Hasi nieuwe coach Olympiakos: "Europese ambities waarmaken"

0:12 – Besnik Hasi krijgt in het nieuwe seizoen Olympiakos onder zijn leiding. De Kosovaarse coach tekent een contract voor twee seizoenen bij de recordkampioen van Griekenland en heeft van voorzitter Evangelos Marinakis duidelijke doelstellingen gekregen.



"Vorig seizoen heeft Olympiakos de groepsfase van de Champions League gemist", zo tekent Het Laatste Nieuws op uit zijn mond. "Dat wil Marinakis niet nog eens meemaken. Hij rekent op mijn Europese ervaring bij Legia Warschau en bij Anderlecht om zijn Europese ambities waar te maken."



"En een tweede reden is dat je moet kunnen omgaan met druk, grote druk", vervolgt Hasi. "Olympiakos moét ieder seizoen kampioen worden, de beker winnen en zo ver mogelijk doorstoten in Europa. Bij Anderlecht is het nooit anders geweest. Dit is dus een mooie uitdaging met een zeer belangrijke afspraak eind juli voor de derde voorronde van de Champions League."



Het wordt de derde grote club die Hasi onder zijn hoede krijgt. Eerder stond hij aan het roer bij RSC Anderlecht en Legia Warschau. Bij die laatste werd hij ondanks dat hij Champions League-voetbal afdwong na drie maanden al ontslagen.