'Schmidt bovenaan lijstje Ajax voor opvolging Bosz'

De kans bestaat dat er door het aanstaande vertrek van Peter Bosz binnenkort een buitenlandse trainer aan het roer komt in de hoofdstad. Roger Schmidt zou namelijk nadrukkelijk in beeld zijn bij Ajax als nieuwe hoofdcoach.



Dat bericht De Telegraaf, dat het nieuws baseert op meerdere bronnen binnen de club. De kans is groot dat Bosz dinsdag al bij Borussia Dortmund tekent, waardoor Ajax moet doorschakelen naar een nieuwe coach. Schmidt is dus nadrukkelijk in beeld en is geen onbekende in Amsterdam. Toen hij coach was van Red Bull Salzburg imponeerde hij door met de Oostenrijkse ploeg hardhandig af te rekenen met Ajax.



De vijftigjarige Schmidt zit momenteel zonder baan, nadat hij in maart van dit jaar uit zijn functie werd gezet bij Bayer Leverkusen. Bij die club werkte hij sinds 2014.