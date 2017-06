Van Hanegem toont begrip: "Snap dat Bosz kans wil pakken"

8:13 – Willem van Hanegem kijkt er niet raar van op dat Peter Bosz Ajax al na één jaar de rug toe gaat keren om aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund. De Kromme stelt dat wat Bosz gaat doen heel normaal is in de voetballerij.



In zijn column in het Algemeen Dagblad gaat Van Hanegem in op de situatie van de coach. "Onze kracht is en blijft toch het voetballen. Zoals dat in de laatste maanden bij Ajax ook steeds beter ging. Trainer Peter Bosz kan er zelfs een contract door tekenen bij Borussia Dortmund. De directie van Ajax lijkt zich niet zo op te willen stellen als Olympique Nice, waar Lucien Favre geen toestemming kreeg om naar Dortmund te verkassen", vertelt De Kromme.



"Daar concludeer ik uit dat ze in Amsterdam tevreden zijn met een afkoopsom en dat ze daar ook wel weten dat Ajax zonder Bosz niet opeens reddeloos verloren is", vervolgt hij zijn relaas. "Al die trainers worden tegenwoordig zo opgehemeld, maar succes in de voetballerij heeft ook heel veel met geluk en toeval te maken. Ajax was uit tegen Schalke 04 en Olympique Lyon ook gewoon de weg kwijt, hoor. Als ze toen waren uitgeschakeld, was het voor Bosz slechts gebleven bij een paar maanden leuk voetbal.



"Dat hij deze kans nu wil pakken, snap ik wel. De hele voetballerij probeert dagelijks onder contracten uit te komen, dus waarom hij niet? En Ajax vindt echt wel weer een ander. Kijk alleen maar naar Juventus, dat onder Antonio Conte alles won. Toen kwam Max Allegri en dacht iedereen dat het fout zou gaan. Maar Juve bleef gewoon winnen én het spel werd veel beter."