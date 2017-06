Tien kandidaten om Peter Bosz op te volgen bij Ajax

7:00 – Het seizoen is net afgelopen, maar van een echte zomerstop zal in Amsterdam geen sprake zijn. Door de toch vrij plotselinge exit van Peter Bosz naar Borussia Dortmund moet Ajax ineens op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, een kleine maand voordat de eerste training van het nieuwe seizoen gepland staat. FCUpdate.nl denkt mee en zet tien kandidaten voor de trainersstoel bij Ajax op een rijtje.



Roger Schmidt



Onze lijst bestaat nagenoeg alleen uit Nederlandse kandidaten, maar opvallend genoeg is de enige buitenlander van dit artikel waarschijnlijk de droomkandidaat van Ajax. Dinsdagochtend werd Roger Schmidt in de media al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam, hij zou op de burelen van de ArenA als de topkandidaat gelden. Dat is niet vreemd. De vijftigjarige Duitser imponeerde met aanvallend voetbal bij Red Bull Salzburg en was vervolgens tussen 2014 en begin 2017 de eindverantwoordelijke bij Bayer Leverkusen. Wat Schmidt zou kunnen helpen, is de voetbalshow die hij in 2014 met Salzburg weggaf in Amsterdam. De Oostenrijkers veegden Ajax toen met 0-3 van het veld.



Jaap Stam



Waar Schmidt verder geen directe link heeft met Ajax, heeft Jaap Stam die wel. De spijkerharde verdediger van weleer zette in 2011 zijn eerste stapjes op het trainerspad, door in Amsterdam als individuele trainer aan de slag te gaan. Hij groeide vervolgens door tot de technische staf van Jong Ajax, waar hij in 2016 vertrok om te werken bij Reading. Daar heeft hij in zijn eerste seizoen al grote indruk gemaakt. Vorige week liep de nummer drie van de Championship zelfs op een haar na promotie naar de Premie League mis. Stam heeft zich snel opgewerkt tot een volwassen hoofdtrainer, maar of Ajax het nu al aandurft met de oud-international, is twijfelachtig.



Erik ten Hag



Sinds Erik ten Hag in 2015 neerstreek bij FC Utrecht gaat het de club voor de wind. In zijn eerste jaar in de Domstad finishte Utrecht als zesde en haalde het de bekerfinale, iets wat de coach de Rinus Michels Award opleverde. Het afgelopen voetbaljaar was met het behalen van de overtuigende vierde plaats en het winnen van de play-offs eveneens succesvol te noemen, waardoor Ten Hag zichzelf behoorlijk in de kijker heeft getraind. De coach toont zich een vaardig oefenmeester, door onder meer verschillende systemen te hanteren. Dat Ten Hag een prima coach is, is duidelijk. Of Ajax het nu al aandurft met de 47-jarige coach, is een ander vraagstuk.



Clarence Seedorf



Waar Ten Hag de praktijkervaring heeft en misschien (nog) niet de persoonlijkheid voor Ajax, geldt het tegenovergestelde voor Clarence Seedorf. De voormalig middenvelder begon zijn trainersloopbaan in januari 2014 bij AC Milan, maar werd bij de Italiaanse club al in juni ontslagen. Vervolgens hield hij het in 2016 ook maar een half jaar vol bij het Chinese Shenzhen Xiangxue. Het is dus de vraag of Seedorf over echte trainerskwaliteiten beschikt, maar als persoonlijkheid zou hij niet misstaan op de bank bij Ajax.



Marcel Keizer



Ajax kan ook kiezen voor een optie die al in huis is. Marcel Keizer verrichtte afgelopen voetbaljaar uitstekend werk bij Jong Ajax en loodste de club naar de tweede positie in de competitie. Met name voor het attractieve voetbal en de vele doelpunten werd de oud-prof bewierookt in Amsterdam. Wat niet in het voordeel van Keizer spreekt, is het feit dat de coach bijna alleen nog maar in de Jupiler League werkzaam is geweest. Het lijkt daardoor niet heel waarschijnlijk dat Ajax de trainer van de beloften meteen doorschuift naar de belangrijkste functie binnen de organisatie.



Danny Blind



Iemand die al ervaring heeft als trainer bij het eerste elftal van Ajax, is Danny Blind. Tussen 1999 en 2006 bekleedde de oud-bondscoach diverse functies bij de topclub, waar hij na een kort uitstapje bij Sparta in 2009 terugkeerde. Vaak en lang was Blind assistent, en zijn periode als hoofdtrainer bij Ajax duurde slechts iets meer dan een jaar. Gezegd moet wel worden dat Blind in die periode de beker wist te winnen. Door zijn teleurstellende periode bij het Nederlands elftal kan het echter goed zijn dat Ajax haar vingers niet wil branden aan Blind, wiens loopbaan door de tijd bij de KNVB een behoorlijke smet heeft opgelopen.



John van den Brom



Het zou niet vreemd zijn als de naam van John van den Brom ook op een lijstje van Ajax staat. De ervaren oefenmeester heeft bij de club al de jeugd getraind, alvorens hij bij AGOVV, Vitesse en AZ op de loonlijst stond. Zijn enige periode bij een echte topclub (Anderlecht) mondde ondanks een kampioenschap in het eerste seizoen uit op een teleurstelling. Ook zijn de meningen over het afgelopen seizoen van AZ verdeeld, waardoor het zeker geen abc'tje zal zijn dat Ajax in Alkmaar zal aankloppen in de zoektocht naar een nieuwe coach.



Gertjan Verbeek



Het lijkt niet heel waarschijnlijk dat Ajax gaat hengelen naar de diensten van Gertjan Verbeek. Hoewel hij in Nederland al ervaring heeft opgedaan bij topclub Feyenoord en subtopper AZ, is hij door zijn overstap naar Tweede Bundesliga-club VfL Bochum de laatste jaren echter wat uit beeld geraakt in Nederland. Niet in de vergetelheid, want hij laat zich nog wel vaak op televisie zien. Ook het feit dat de norse hoofdtrainer nog wel eens weerstand oproept op werkplekken, spreekt niet in zijn voordeel.



Ron Jans



We nemen in dit stuk ook enkele 'out-of-the-box' kandidaten mee. Na enkele zeer succesvolle seizoenen bij PEC Zwolle, waarmee hij Ajax pijn deed in zowel de KNVB Beker als de strijd om de Johan Cruijff Schaal, zwaaide Ron Jans onlangs af in Overijssel. De ervaren trainer opteert voor een sabbatical en is omdat zijn nieuwe job bij de KNVB niet doorgaat, komend seizoen helemaal vrij. Mogelijk wil Jans wel een uitzondering maken als Ajax op de stoep komt.



Frank de Boer



Mocht Frank de Boer gepresenteerd worden als nieuwe oefenmeester bij Ajax, dan zou dat zeker een verrassing zijn. Toch zou de trainer, die in 2016 na 5,5 jaar voor de groep te hebben gestaan afzwaaide in Amsterdam, vanwege zijn ervaring bij de club een optie kunnen zijn. De sprong in het diepe werd bij Internazionale geen succes, moet De Boer het eerst weer in minder diep water proberen? Een aanstelling van De Boer zou wel vreemd zijn, vanwege het feit dat Ajax onder Bosz juist net een wat ander pad was ingeslagen.



Door: Remco Jacobi



