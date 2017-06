'Southampton niet blij met Liverpool na benaderen Van Dijk'

18:24 – Southampton is niet te spreken over de manier waarop Liverpool Virgil van Dijk zou hebben benaderd. The Reds willen de verdediger namelijk dolgraag overnemen, maar benaderden hem zonder tussenkomst van Southampton. Daarom gaat de club volgens de BBC een officiële klacht indienen bij de Premier League.



Van Dijk maakte een sterke ontwikkeling door bij Southampton en staat daarom in de belangstelling van diverse Engelse topclubs. Zo zouden ook Manchester City en Chelsea interesse hebben, maar zelf heeft Van Dijk een voorkeur voor Liverpool. Die club zou ver willen gaan voor de verdediger en er wordt in de Engelse media gesproken van bedragen rond de zestig miljoen euro.



Southampton beweert echter dat Liverpool nooit officieel contact heeft opgenomen waardoor de club geen toestemming heeft om met Van Dijk te onderhandelen over een eventuele transfer. De verdediger staat sinds januari aan de kant met een enkelblessure. Zijn contract bij Southampton loopt nog door tot medio 2022.