Younes is eerste Eredivisie-speler in Duits elftal ooit

22:18 – Amin Younes is de eerste Eredivisie-speler ooit die speelminuten krijgt in het Duitse elftal. De kleine aanvaller debuteerde dinsdag tijdens de oefenwedstrijd van de ploeg van Joachim Löw met Denemarken voor zijn land. Het was eveneens zijn eerste keer bij de selectie.



Younes kende een wisselend seizoen bij Ajax. De vleugelaanvaller speelde weliswaar het grootste deel van de wedstrijden en kon onder Peter Bosz rekenen op een basisplaats, maar zijn gebrek aan doelpunten was punt van discussie. Toch besloot bondscoach Löw hem een kans te geven.



Tijdens de oefenwedstrijd van Duitsland tegen Denemarken begon Younes op de bank. Na 66 minuten kwam de aanvaller binnen de lijnen. Hij was de vervanger van Matthias Ginter. Daarmee maakt hij niet alleen zijn interlanddebuut, maar wordt hij ook nog eens de eerste Eredivisie-speler ooit in het Duitse elftal.