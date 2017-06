Duitsland gelijk tegen Denemarken na prachtige goal Kimmich

22:44 – Denemarken en Duitsland waren dinsdag tijdens de oefenwedstrijd in Brøndby in evenwicht. Het thuisland leek lange tijd te gaan winnen dankzij een treffer van Christian Eriksen, maar zag de bezoekers in de slotfase langszijn komen.





Denemarken kwam na achttien minuten spelen op voorsprong. Tottenham Hotspur-middenvelder Eriksen opende de score. Het thuisland speelde goed en leek lange tijd ook een oefenzege te gaan bijschrijven. In de slotfase wist Duitsland echter alsnog te scoren. Dankzij een prachtige treffer van Joshua Kimmich werd het uiteindelijk 1-1. De middenvelder van Bayern München schoot met een omhaal mooi raak.



Bij Denemarken begon Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen in de basis. Hij werd een kwartier voor tijd afgelost door Ajacied Kasper Dolberg. Lasse Schöne viel aan het begin van de tweede helft al in. Bij Duitsland maakte Amin Younes zijn eerste speelminuten in het nationale elftal. Hij mocht na 66 minuten invallen. Daarmee is hij de eerste Eredivisie-speler ooit in het Duitse elftal.