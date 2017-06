De Rossi: "WK wordt mijn laatste toernooi met Italië"

6 juni 2017 – Daniele De Rossi verwacht dat het WK van 2018 in Rusland zijn laatste toernooi met Italië zal worden. De 33-jarige middenvelder verwacht dat er tijdens het EK in 2020 genoeg talenten zijn om zijn plaats in het nationale team over te nemen.



Italië speelt woensdag een interland tegen Uruguay in het Allianz Riviera-stadion van OGC Nice. De Rossi kan dan zijn 113e interland spelen. Daarmee passeert hij doelman Dino Zoff. "Het is een eer voor mij. Hierna kan ik Andrea Pirlo passeren. We spreken dan echt over legendes van het Italiaanse voetbal", zegt hij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Uruguay.



Dat er nog heel veel interlands bij gaan komen, verwacht De Rossi niet. "Over een paar maanden word ik 34. Ik ben er zeker van dat ik tijdens het WK in Rusland nog van waarde kan zijn. Maar in 2020 ben ik 37, dan moet je gewoon realistisch zijn. Italië is mijn thuis en als ik nodig ben zal ik er staan. Maar ik verwacht dat het WK mijn laatste toernooi met het nationale team zal worden."