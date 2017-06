Feyenoord-jeugdtrainer wordt assistent van Been

20:24 – De wegen van Feyenoord en Damien Hertog scheiden na acht seizoenen. Hertog, nauw betrokken geweest bij de jeugdopleiding van de landskampioen, gaat aan de slag in Cyprus. Hij wordt assistent-trainer van Mario Been, die onlangs tekende bij Cypriotisch kampioen Apoel Nicosia.



Dit seizoen was Hertog trainer van Feyenoord onder negentien jaar, die hij in een eerder periode ook onder zijn hoede had. Hij was ook drie jaar hoofd jeugdopleiding. De 42-jarige oud-prof was in zijn carrière nooit eerder werkzaam in het buitenland.



"Ik ben dankbaar voor alle kansen die de club mij in verschillende rollen heeft geboden en de ervaring die ik daarmee heb kunnen opdoen", aldus Hertog op de website van Feyenoord. "Anderzijds sta ik open voor deze nieuwe uitdaging, die voor mij op dit moment een logische vervolgstap is in mijn carrière."



Feyenoord meldt de komende tijd te gebruiken om bekijken hoe de vrijgekomen vacature ingevuld wordt.