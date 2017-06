Emmen legt spits vast, RKC contracteert doelman

21:49 – FC Emmen en RKC Waalwijk hebben woensdag zaken gedaan op de transfermarkt. De 25-jarige spits Mario Bilate verruilt FC Den Bosch transfervrij voor Emmen. Hij tekende voor een seizoen. RKC versterkte zich met de transfervrije doelman Jordy Deckers, die overkomt van FC Oss.



Bilate moet in Drenthe een gevaarlijk duo vormen met Cas Peters. "We hebben hem langdurig gevolgd en zijn overtuigd geraakt dat zijn kwaliteiten zodanig op onze speelstijl aansluiten, dat hij goed tot zijn recht zal komen in Emmen", legt manager voetbalzaken Jan Korte uit op de website van Emmen.



Deckers is in Waalwijk de eerste zomerse versterking. RKC legde de doelman voor een jaar vast. Hij speelde eerder voor AZ, Telstar, Jong Ajax, Excelsior, VVV-Venlo, Ermis Aradippou (Cyprus) en FC Oss. "Met Jordy trekken we een ervaren en evenwichtige doelman aan, die weet wat er gevraagd wordt in de Jupiler League", aldus RKC-directeur Remco Oversier op het eigen clubkanaal.