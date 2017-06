Vardy moet interlands met Engeland laten schieten

7 juni 2017 – Jamie Vardy moet de interlandperiode met Engeland laten schieten. De spits van Leicester City raakte licht geblesseerd op de training van de nationale ploeg. Hoewel het meevalt, is hij komende dagen niet inzetbaar.



Engeland speelt zaterdag een WK-kwalificatieduel met buurland Schotland. Drie dagen reizen The Three Lions af naar Frankrijk voor een oefenduel. Beide wedstrijden komen te vroeg voor Vardy. De Engelse bond meldt dat voor de spits geen vervanger wordt opgeroepen. Met Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United) en Jermain Defoe (Sunderland) heeft Sam Allardyce voldoende smaken voor de spitspositie.



Op bezoek bij Schotland kunnen de Engelsen een flinke stap zetten naar het WK in Rusland. Na vijf wedstrijden in de kwalificatiecampagne is het verschil met nummer twee Slowakije al vier punten. Engeland treft verder Slovenië, Litouwen en Malta.