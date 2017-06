Dolberg: "Geen plannen om naar Borussia te gaan"

0:05 – Voor Kasper Dolberg kwam het vertrek van Peter Bosz bij Ajax onverwacht. De spits had liever dat de oefenmeester in Amsterdam was gebleven. Bosz werd dinsdag gepresenteerd bij Borussia Dortmund, waar hij Thomas Tuchel opvolgt. Volgens Dolberg zijn er geen planen dat hij het spoor van Bosz volgt.



"Er zijn geruchten over spelers die misschien vertrekken, maar ik had niet verwacht dat de coach als eerste weg zou gaan. Dus het was een grote verrassing", zegt Dolberg tegen de NOS. Onder Bosz beleefde de Deen afgelopen seizoen zijn doorbraak. "Hij geloofde in mij. Ook in periodes waarin ik minder speelde. Dat is het belangrijkste wat een coach voor zijn speler kan doen. Hij is belangrijk voor mij geweest in mijn eerste seizoen als prof."



Van een hereniging bij de Duitse club is geen sprake, aldus Dolberg. "Er zijn geen plannen om ook naar Borussia te gaan." De Scandinaviër meldt zich voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Amsterdam. "Het wordt een nieuwe start. Natuurlijk weet een nieuwe trainer wat er vorig seizoen is gebeurd, maar toch zal ik me opnieuw moeten bewijzen."