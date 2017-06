Advocaat kiest voor De Vrij en Hoedt als centraal duo

15:34 – Dick Advocaat kiest tegen Luxemburg voor Lazio-verdedigers Stefan de Vrij en Wesley Hoedt als het centrale duo van het Nederlands elftal. De bondscoach liet dat donderdag weten. Oranje speelt vrijdag het WK-kwalificatieduel met de dwergstaat.



Hoedt had deze interlandperiode een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Marokko, waarin hij Matthijs de Ligt naast zich had. De Vrij kwam nog niet in actie. Hij meldde zich later bij Oranje. Voor het oefenduel met Ivoorkust was de verdediger fit, maar sloeg hij de wedstrijd over. Zijn laatste interland dateert van zondag 6 september 2015, toen Nederland de catastrofale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije speelde.



Tegen Luxemburg maakt de oud-Feyenoorder zijn rentree. Samen met zijn Lazio-maatje Hoedt staat hij centraal achterin. "Ik heb altijd in het centrum graag een links- en rechtspoot", citeert de NOS Advocaat op de persconferentie van donderdag.



Sneijder heeft ook een basisplaats, zoals Advocaat eerder al aangaf. Hij krijgt een centrale rol op het middenveld van Oranje.