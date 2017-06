Graafschap schrapt duel met Jong Ajax vanwege 'sentiment'

15:48 – De Graafschap heeft een gepland oefenduel met Jong Ajax geschrapt. Veel supporters van de Superboeren blijken fel tegen de komst van de Amsterdamse beloften, communiceert De Graafschap via de clubkanalen. De oefenpot had tijdens de Open Dag van zaterdag 12 augustus plaats moeten vinden.



"De Open Dag moet een feest voor iedereen zijn en als zoveel mensen ongelukkig worden van deze wedstrijd, moeten we het niet doen", zegt directeur commercie en marketing Martine Zuil op de officiële website van De Graafschap. Voor De Graafschap wacht de uitdaging om een nieuwe oefenpartner te vinden. "Een tegenstander die in de voorbereiding past, dus van voldoende niveau, en die ook nog enigszins aanspreekt voor het publiek, dat waren onze uitgangspunten."



Zuil vervolgt: "Doordat de clubs in de Eredivisie en de lagere divisies in Duitsland al competitieverplichtingen hebben, en omdat veel clubs qua veiligheid voor de gemeente geen optie zijn, kwam onze staf uit bij Jong Ajax. Wij dachten daarmee ook veel Open Dag bezoekers een plezier te doen. Maar gezien het negatieve sentiment dat er nu is ontstaan, lijkt het ons niet wenselijk om deze wedstrijd door te laten gaan."