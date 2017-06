Koeman niet blij met Nederlands voetbal: "Kleine mannetjes"

22:14 – Ronald Koeman is niet echt te spreken over het Nederlands voetbal. De manager van Everton ziet het niveau steeds meer achteruitgaan. Hij denkt dat het ligt aan de manier van spelen. Technisch ziet het er goed uit, maar fysiek lopen de Eredivisie-spelers behoorlijk achter.



Koeman ziet regelmatig Nederlandse voetbalwedstrijden op tv en concludeert dat het niveau minder wordt. "De spelers worden ook steeds jonger. Het is niet fysiek, het zijn allemaal kleine mannetjes. Het is allemaal leuk en technisch maar zo gauw er gebeukt moet worden, zie je dat ze weg­vallen", zegt hij in een interview met Helden. Het succes van Ajax in Europa vormde afgelopen seizoen een opsteker.



"Wat Ajax heeft gepresteerd is niet alleen geweldig voor het hele Nederlandse voetbal, maar ook indrukwekkend door de wijze waarop, namelijk met mooi aanvallend voetbal en dan ook nog met zoveel jonge spelers", zegt Koeman, die vooral gecharmeerd is van Davy Klaassen. "Hij zet goede stappen."