Club Brugge vindt met Ivan Leko nieuwe hoofdtrainer

8 juni 2017 – Ivan Leko is de nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge. Dat maken de Belgen donderdagavond bekend via de officiële website. De 39-jarige oud-speler van de club tekent een contract voor twee jaar. Hij komt over van Sint-Truiden.



Bij Club Brugge wordt Leko de opvolger van Michel Preud'homme. De Kroaat is geen onbekende want hij kwam van 2005 tot 2009 als speler voor de Belgen uit. Leko verlengde onlangs nog zijn verbintenis bij Sint-Truiden, maar vertrekt nu toch. Vrijdag wordt de trainer officiëel gepresenteerd bij Club Brugge.



Algemeen directeur Vincent Mannaert ziet in Leko een zeer geschikte trainer voor Brugge. "We staan aan het begin van een nieuwe cyclus bij Club Brugge. Bij het kiezen van de geschikte trainer om dit vernieuwde Club Brugge mee op de rails te zetten keken we niet louter naar namen maar naar de juiste 'match' en de juiste capaciteiten. Zo kwamen we uit bij Ivan Leko. Ivan kent de Belgische competitie én het blauw-zwarte huis", legt hij uit op de officiële website.