Benevento naar Serie A na tweede promotie in twee jaar

8 juni 2017 – Benevento Calcio debuteert komend seizoen in de Serie A. De ploeg kende afgelopen jaar al een primeur door voor het eerst naar de Serie B te promoveren, maar het sprookje wordt nog mooier. In de play-offs werd namelijk met 1-0 gewonnen van Carpi waardoor de club op het hoogste niveau mag uitkomen.



Vier jaar geleden was Benevento nog relatief onbekend in Italië en kwam de club uit in de Lega Pro. In de Serie B eindigde de ploeg als vijfde waardoor deelname aan de play-offs een feit was. In de eerste wedstrijd tegen Carpi werd doelpuntloos gelijkgespeeld en dus kwam het aan op het duel in eigen huis.



Na iets meer dan een half uur spelen werd het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt. George Puscas was de doelpuntenmaker. Benevento is daarmee de eerste club ooit die na promotie naar de Serie B na één seizoen direct naar het hoogste niveau gaat. Alle nieuwkomers in de Serie A zijn nu bekend. Naast Benevento gaat zijn dat Hellas Verona en SPAL. Empoli, Palermo en Pescara degradeerden.