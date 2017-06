Hoffenheim legt succescoach Nagelsmann tot 2021 vast

10:17 – Julian Nagelsmann heeft zijn contract bij 1899 Hoffenheim verlengd. Dat meldt de Duitse club vrijdagochtend via de officiële kanalen. Zijn nieuwe verbintenis loopt tot medio 2021 door. Afgelopen seizoen eindigde Hoffenheim als vierde in de Bundesliga.



Nagelsmann nam in februari 2016 de taken over van Huub Stevens, die wegens gezondheidsredenen besloot te stoppen. De toen pas 28-jarige trainer was op dat moment de coach van Hoffenheim Onder-19 en zou pas in het seizoen 2016/2017 verantwoordelijk worden voor het eerste elftal. Onder zijn leiding wist de club zich te handhaven in de Bundesliga.



Het jaar erna kende Hoffenheim nog veel meer succes. De ploeg van Nagelsmann eindigde als vierde in de Bundesliga en speelt daarom komend seizoen in de voorronde Champions League. Reden genoeg voor het clubbestuur om het contract van de succescoach te verlengen. Ook technisch directeur Alexander Rosen blijft langer bij Hoffenheim. Hij tekent een verbintenis tot 2020.