Kuipers aangesteld als arbiter bij finale WK onder 20

14:38 – Björn Kuipers is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter bij de finale van het wereldkampioenschap onder twintig jaar in Zuid-Korea. De eindstrijd gaat tussen Engeland en Venezuela. Tijdens het toernooi floot de Nederlandse arbiter al eerder twee duels.



Kuipers krijgt tijdens de finale hulp van zijn assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra en de Chileen Julio Bascuñán is vierde arbiter. Tijdens het WK Onder 20 is ook videoarbitrage aanwezig. Danny Makkelie neemt tijdens de finale die rol op zich.



Kuipers had eerder tijdens het toernooi al de leiding over de duels tussen Ecuador-Verenigde Staten en Venezuela-Japan. De finale tussen Engeland en Venezuela staat zondag op het programma. Het duel begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.