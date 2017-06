Fledderus beëindigt carrière en gaat Heracles helpen

16:25 – Mark-Jan Fledderus hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De linksback van Heracles Almelo beëindigt zijn carrière en treedt toe tot de directie van de club. Hij gaat directeuren Nico-Jan Hoogma en Rob Toussaint assisteren bij hun werk.



De nadruk bij zijn nieuwe baan komt te liggen op het technische vlak en algemene zaken. "Mark-Jan kent de club, heeft een goede opleiding achter de rug en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich verder kan ontwikkelen bij ons", zegt voorzitter Jan Smit, die zelf binnenkort afzwaait, op de website van de Almeloërs.



De 34-jarige Fledderus beschikte over een aflopend contract. Hij twijfelde al openlijk over de toekomst van zijn profcarrière. De verdediger werd in 2002 door sc Heerenveen opgepikt uit de jeugdopleiding van FC Emmen. In Friesland brak hij nooit door. Daarna stond Fledderus onder contract bij FC Groningen, Roda JC en Heracles, waar hij twee verschillende periodes speelde.