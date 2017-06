De Kuip hoopt op meer interlands: "KNVB kijkt naar kosten"

22:04 – De Kuip hoopt in de toekomst grotere wedstrijden van het Nederlands elftal te krijgen. Deze interlandperiode was de thuishaven van Feyenoord het decor van duels met Ivoorkust en Luxemburg. De kwalificatiewedstrijden tegen Zweden en Bulgarije speelt Oranje weer in de Amsterdam Arena.



"Het wordt mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat we dat soort wedstrijden wel weer krijgen", zegt stadiondirecteur Jan van Merwijk tegen RTV Rijnmond. "De capaciteit in de ArenA is vooralsnog wel een probleem want in Amsterdam kunnen er toch meer supporters zitten. Ook heeft de ArenA een voordeel dat het dak dicht kan. Een play-offwedstrijd in november zal in verband met de weersomstandigheden sneller in de Arena worden gespeeld."



Statistieken wijzen uit dat Nederland beter presteert in De Kuip. Van de laatste twintig interlands in Rotterdam verloor Oranje er geen een, in Amsterdam verloor het Nederlands elftal zeven van de elf wedstrijden. Van Merwijk: "De KNVB kijkt naar de kosten en draait het om geld."



De stadiondirecteur vervolgt: "Sfeer en entourage telt ook wel mee, maar is niet doorslaggevend. Statistieken zijn niet de hoofdreden om in de Kuip te spelen. Maar zolang de reputatie blijft dat we in de Kuip altijd winnen heb ik een argument om te vragen of de KNVB naar Rotterdam komt."