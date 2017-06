Poule B: Portugal wint, Andorra zorgt voor sensatie

22:44 – Aan de hand van Cristiano Ronaldo heeft Portugal vrijdag een eenvoudige zege op Letland geboekt. Dankzij twee doelpunten van hem won de Europees kampioen met 3-0. Omdat Hongarije een sensationele nederlaag leed tegen Andorra, deed Portugal uitstekende zaken in groep B van de WK-kwalificatie.



Letland - Portugal 0-3

Ronaldo ging zes dagen na de Champions League-winst gewoon verder met waar hij gebleven was: scoren. De wereldvoetballer van het jaar nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Voor Ronaldo waren het zijn tiende en elfde doelpunt doelpunten in elf kwalificatiewedstrijden. André Silva van FC Porto maakte de derde goal. Portugal staat na de zege stevig op de tweede plaats. Zwitserland, dat drie punten meer heeft, blijft in het vizier.



Andorra - Hongarije 1-0

Hongarije verslikte zich in voetbaldwerg Andorra, de nummer 186 van de wereld. Andorra boekte in eigen huis een hele zeldzame zege. Marc Rebés maakte in de eerste helft het enige doelpunt. Dat betekende de tweede zege ooit in een kwalificatiereeks. Het mini-staatje heeft smaak helemaal te pakken, want Andorra is nu drie wedstrijden ongeslagen. Dit jaar won Andorra de oefenwedstrijd tegen San Marino (2-0) en eindigde de kwalificatiewedstrijd tegen Faeröer Eilanden onbeslist (0-0). Hongarije kan het WK zo goed als vergeten, want de EK-deelnemer van vorig jaar staat acht punten achter op Portugal.



Faeroër Eilanden - Zwitserland 0-2

Koploper Zwitserland maakte geen fout tegen Faeroër Eilanden. Het Alpenland houdt de marge met Portugal op drie dankzij de 0-2 overwinning. Granit Xhaka van Arsenal opende de score voor het rustsignaal. Xherdan Shaqiri (Stoke City) maakte in de tweede helft aan alle hoop van Faeroër Eilanden definitief een einde.