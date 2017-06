Janssen gaat Lloris geen 'appje' sturen na blunder

0:06 – Het Nederlands elftal boekte vrijdagavond een keurige 5-0 overwinning tegen Luxemburg, maar kreeg vlak na het laatste fluitsignaal te horen dat Zweden in de derde minuut van de blessuretijd de 2-1 maakte tegen Frankrijk. Door een blunder van doelman Hugo Lloris hebben Zweden en Frankrijk nu dertien punten en volgt Oranje met tien punten op plek drie. Ongunstig, aangezien het de volgende keer Frankrijk-Nederland is.



Vincent Janssen is ploeggenoot van Lloris bij Tottenham Hotspur, maar zal zijn doelman geen plagerig berichtje sturen na diens fout, die de late goal van Ola Toivonen inleidde. "Nee, hij heeft nu vakantie, dus laat hem daar maar lekker van genieten", knipoogt Janssen na de 5-0 tegen Luxemburg tegen FCUpdate.nl. Dat Zweden nog met 2-1 won vindt hij zuur. "Maar dat is voetbal. Klaar", relativeert de spits van Tottenham. "Nu moeten wij ervoor zorgen dat we alles winnen. Daar gaan we hard ons best voor doen."



Janssen deed vanaf elf meter een duit in het zakje in de 5-0 zege op Luxemburg. "Uiteindelijk kunnen we wel tevreden zijn. We hebben met 5-0 gewonnen in een prima wedstrijd. We hebben nu drie keer gewonnen in deze laatste periode, dus kunnen we wel blij zijn. De toekomst ziet er wel goed uit voor Oranje: we hebben een goede lijn ingezet en die moeten we doortrekken. De focus ligt op het bereiken van het WK."



Het duel met Oranje was voor Janssen de laatste wedstrijd van een lang seizoen, waar hij eigenlijk op voorhand meer van had gehoopt. Zijn droomtransfer naar Tottenham werd nog geen droomverhaal. In 38 officiële duels was hij zes keer trefzeker, waarvan vijfmaal uit een strafschop. "Maar een goal is een goal voor mij, dus het maakt mij niet zoveel uit dat het vooral penalty's waren."



Hoewel hij liever een grotere rol had gespeeld bij de Spurs, was het voor Janssen een zeer leerzaam seizoen. "Ik ben een veel betere voetballer geworden. Uiteindelijk is het een jaar geweest waarin ik vooral moest wennen aan andere situaties. Ach ja, het is zoals het is", stelt Janssen. "Ik moet gewoon vooruitkijken en dat doe ik met een positief gevoel. We hebben het in ieder geval goed afgesloten bij Oranje. Ik ga me na de vakantie weer met een fris gevoel melden bij Tottenham en dan zien we wel weer hoe het loopt."