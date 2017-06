Deschamps na nachtmerrie: "Lloris weet dat het zijn fout is"

0:24 – Didier Deschamps spreekt van een Franse nachtmerrie. De bondscoach zag zijn ploeg verliezen van Zweden door een enorm fout van doelman Hugo Lloris. Die blunder heeft flinke gevolgen voor Oranje, dat in principe alle wedstrijden moet winnen om het WK in Rusland te bereiken.



"Het is een rampscenario. Ik ga Hugo hier niet op aanvallen, want hij heeft ons ook vaak genoeg gered", citeert L'Équipe Deschamps. "Als hij de bal ver naar voren trapt, is er geen probleem. Dat weet hij ook. Hij weet dat het zijn fout is. Het bezorgt ons een nederlaag."



Frankrijk dacht genoegen te moeten nemen met een punt. Nu blijven beide landen op gelijke hoogte staan, gevolgd door Nederland dat drie punten minder heeft. "Een punt was ook niet ideaal, maar hadden we Zweden achter ons gehouden. Dat is nu niet langer het geval. We zullen hard moeten blijven werken om ons doel te bereiken."



Deschamps vervolgt: "De spelers waren aangeslagen in de kleedkamer. Verliezen doet pijn, op deze manier doet verliezen nog meer pijn. De wedstrijd op 31 augustus tegen Nederland is nog belangrijker geworden."