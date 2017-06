Trotse Sneijder geraakt door speech van Robben

0:57 – Het was de avond van Wesley Sneijder. De kleine maar tegelijkertijd ook grote voetballer had meerdere redenen voor een feestje. De spelmaker van Galatasaray vierde niet alleen zijn verjaardag, maar was ook trefzeker in de 5-0 zege op Luxemburg. Toch waren deze dingen nog niet het belangrijkste: dat was zijn record. Met 131 'caps' is Sneijder nu recordinternational van Oranje.



Zo trots als een pauw en met een gouden schaal in zijn handen kwam Sneijder het hoekje omgelopen in de mixed zone van De Kuip, na zijn succesvolle 131ste interland voor het Nederlands elftal. Het inmiddels al veel hoodstukken kennende Oranje-verhaal van Sneijder begon op 30 april 2003, toen hij in Eindhoven in de nationale ploeg debuteerde in de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Portugal. Er volgden vele hoogtepunten, waaronder de WK-finale in 2010 en een bronzen medaille op het WK 2014. Zijn kopdoelpunt tegen Brazilië zal de Nederlandse voetbalfans eeuwig bijblijven.





Het duel met Luxemburg werd het feestje van Sneijder. De naam van de jarige routinier werd gescandeerd door de toeschouwers, er werd eem groot megadoek met het gezicht van de Utrechter ontrold en bovendien was Sneijder belangrijk op het veld. Met een prima doelpunt tekende de Galatasaray-speler voor de 2-0. Het draaide, terecht, om de 131-voudig recordinternational.



"Iedereen ging erin mee, de fans waren fantastisch", zegt een trotse Sneijder na de 5-0 overwinning op Luxemburg. "Hier ben ik echt super trots op, het is heel bijzonder", aldus de middenvelder, die flink in het zonnetje gezet werd door zijn teamgenoten en de KNVB. Sneijder kreeg een gouden schaal, een mooie bos bloemen, een fles champagne ("die was meteen op"), een shirt met zijn debuutwedstrijd en het duel met Luxemburg erop en een fraaie atlas waarin alle spelers wat moois hadden geschreven.





In de kleedkamer hielden technisch directeur Hans van Breukelen en Arjen Robben een speech voor het feestvarken. "Die van Robben was het mooist, want dat raakte me echt. Hij zei niet alleen dat ik als voetballer, maar ook als mens veel voor hem betekend heb. Dat is prachtig om te horen. "We kwamen samen bij Oranje. We hebben mooie momenten, maar ook dieptepunten meegemaakt", aldus Sneijder, die in 2003 tegelijkertijd met Robben debuteerde.



"Van Breukelen ging nog wat verder terug in mijn carrière, naar mijn jeugd en Jong Oranje. Hij liep daar namelijk toen stage. Er kwam veel voorbij, hij heeft z'n huiswerk goed gedaan", knipoogt Sneijder. "Hij zei ook dat ik al 111 keer in de basis heb gestaan bij Oranje."



Sneijder heeft zijn sporen verdiend en het zal heel lang duren voordat zijn record door iemand anders uit de boeken wordt gespeeld, als dat een speler überhaupt al lukt. Ondertussen is de middenvelder van Galatasaray natuurlijk ook nog niet klaar. "Nee, hier houdt het nog niet mee op. Ik heb mijn afscheid nog altijd niet aangekondigd. Mijn nieuwe doel? Het WK halen."



Door: Koen Jans