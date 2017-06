Strootman prijst Sneijder: "Alleen maar respect"

4:26 – Kevin Strootman vindt het prachtig dat hij samen met Wesley Sneijder op het middenveld mag spelen. De middenvelder, die vrijdagavond de aanvoerdersband overnam van de kersverse recordinternational van het Nederlands elftal, heeft veel respect voor zijn ploeggenoot. Hij vindt de 131-voudig international een voorbeeld voor velen vindt.



FCUpdate.nl sprak na de 5-0 overwinning op Luxemburg met Strootman over Sneijder. De middenvelder van AS Roma vertelde over hoe het er in de kleedkamer aan toeging, nadat de jarige Sneijder (33) zijn record had gepakt en met een doelpunt belangrijk was in de klinkende zege op het Benelux-land. "Hans van Breukelen heeft wat mooie dingen gezegd en daarna heeft hij zelf de groep toegesproken. De KNVB heeft hem een cadeau gegeven en wij ook, als spelersgroep. Het was speciaal om erbij te mogen zijn", zegt Strootman.





"Wesley is een fantastische voetballer, dat heeft hij tegen Luxemburg ook weer laten zien", stelt Strootman, die vindt dat Sneijder soms niet helemaal eerlijk behandeld wordt door de buitenwacht. "Mensen hebben kritiek op de wijze waarop hij aan zijn record komt – dat hij voor dat record naar het Nederlands elftal komt – maar hij heeft juist een enorme bereidheid en hij laat het bovendien altijd zien in Oranje. Hij heeft buitengewone kwaliteiten en is nog steeds heel belangrijk voor het Nederlands elftal. Alleen maar respect voor Wesley."



Strootman beschouwt Sneijder als een voorbeeld. "Ik ga alleen nooit aan die interlands komen, daar heb ik te veel voor gemist", grinnikt de middenvelder. "Maar hij is absoluut een voorbeeld in hoe hij zich opstelt in de groep en hoe hij de jonge spelers altijd helpt. Hij komt ook altijd met plezier naar het Nederlands elftal. Het maakt hem ook niet uit hoeveel hij heeft gespeeld. Het is ook te prijzen dat hij elke wedstrijd en elke training wil winnen en dat altijd toont. Laten we hopen dat hij het in de andere kwalificatieduels ook weer kan laten zien."



Met de 5-0 zege op Luxemburg moet namelijk de weg naar het WK 2018 zijn ingeslagen. Omdat Zweden echter met 2-1 van Frankrijk won, staat Oranje nog drie punten achter op deze twee ploegen. "Het was niet sprankelend tegen Luxemburg, maar we hebben ons werk gedaan", aldus Strootman. "We hadden bereidheid en energie, waardoor we steeds weer de bal hadden en zij er niet aan te pas kwamen. We hebben de wedstrijd op tijd beslist en Sneijder een mooie verjaardag gegeven", zegt Strootman. Op 31 augustus reist Oranje af naar Parijs voor de clash met Frankrijk. "Iedereen weet waar het dan om gaat en welk niveau er gehaald moet worden."



Door: Koen Jans