Toivonen na wonderdoelpunt: "Dit is echt fantastisch"

10:06 – Ola Toivonen heeft vrijdagavond bewezen dat Zweden na het stoppen van Zlatan Ibrahimovic nog altijd een speler heeft die op briljante wijze kan scoren. Tegen Frankrijk maakte de voormalig speler van PSV vlak voor tijd de winnende treffer (2-1) vanaf de middenlijn.



Zelf bedankte de aanvallende middenvelder vooral Sebastian Larsson voor het druk zetten op doelman Hugo Lloris. "Ik dacht eerst: Wat gaat Seb nou doen? Het staat 1-1 tegen Frankrijk, iedereen is moe, en dan doet hij dát...Maar dit is echt fantastisch, wow!", vertelt Toivonen tegenover Aftonbladet.



Door de zege hebben de Zweden ineens de leiding in de groep met Frankrijk en Nederland, op voorhand toch de favorieten. "Dat we nu bovenaan staan in de poule is geweldig, daar kunnen we niet omheen", zegt bondscoach Janne Andersen tegenover Expressen. "Maar het verandert voor ons eigenlijk niets, echt niet. We lopen nu echt niet rond met meer druk op onze schouders, of met hogere verwachtingen. We kijken gewoon naar de volgende wedstrijd, zo werken we altijd."